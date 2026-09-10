Diploma Aktie 1075906 / GB0001826634
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10.09.2026 10:02:28
FTSE 100-Papier Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Diploma von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Diploma-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Diploma-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 54.40 GBP. Bei einem Diploma-Investment von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 183.824 Diploma-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.09.2026 auf 70.85 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’023.90 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 30.24 Prozent vermehrt.
Alle Diploma-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9.62 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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