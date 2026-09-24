Diploma Aktie 1075906 / GB0001826634
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24.09.2026 10:02:04
FTSE 100-Papier Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diploma von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Diploma-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Am 24.09.2021 wurde die Diploma-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 30.40 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 32.889 Diploma-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.09.2026 2’506.17 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 76.20 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 150.62 Prozent angezogen.
Der Diploma-Wert an der Börse wurde auf 10.23 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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