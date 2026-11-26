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26.11.2026 10:02:03
FTSE 100-Papier Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diploma von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Diploma eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Diploma-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 9.22 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in das Diploma-Papier investiert hätte, hätte er nun 108.460 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7’011.93 GBP, da sich der Wert eines Diploma-Papiers am 25.11.2026 auf 64.65 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 601.19 Prozent erhöht.
Diploma markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8.81 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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