Diploma-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 9.22 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in das Diploma-Papier investiert hätte, hätte er nun 108.460 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7’011.93 GBP, da sich der Wert eines Diploma-Papiers am 25.11.2026 auf 64.65 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 601.19 Prozent erhöht.

Diploma markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8.81 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch