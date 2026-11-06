FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Diageo von vor 5 Jahren bedeutet

Am 06.11.2021 wurden Diageo-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Diageo-Anteile letztlich bei 37.73 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Diageo-Papier investiert hätte, hätte er nun 2.650 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 49.60 GBP, da sich der Wert einer Diageo-Aktie am 05.11.2026 auf 18.72 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 50.40 Prozent abgenommen.

Diageo wurde jüngst mit einem Börsenwert von 40.40 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch