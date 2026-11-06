|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Investition
|
06.11.2026 10:02:07
FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Diageo von vor 5 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in Diageo eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Am 06.11.2021 wurden Diageo-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Diageo-Anteile letztlich bei 37.73 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Diageo-Papier investiert hätte, hätte er nun 2.650 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 49.60 GBP, da sich der Wert einer Diageo-Aktie am 05.11.2026 auf 18.72 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 50.40 Prozent abgenommen.
Diageo wurde jüngst mit einem Börsenwert von 40.40 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Diageo plc
|
06.11.26
|FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Diageo von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Diageo Aktie News: Diageo gewinnt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 legt nachmittags zu (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Diageo Aktie News: Diageo präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
05.11.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Donnerstagmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Diageo Aktie News: Diageo zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu Diageo plc
|06.11.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|06.11.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|06.11.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|06.11.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|05.11.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.