Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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14.08.2026 10:02:28
FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Diageo-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Diageo-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Diageo-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 36.35 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Diageo-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.751 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 48.20 GBP, da sich der Wert einer Diageo-Aktie am 13.08.2026 auf 17.52 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 51.80 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Diageo bezifferte sich zuletzt auf 38.50 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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