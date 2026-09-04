Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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04.09.2026 10:02:29
FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor 3 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Diageo-Aktien gewesen.
Vor 3 Jahren wurde die Diageo-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 31.82 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Diageo-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3.143 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 52.37 GBP, da sich der Wert eines Diageo-Papiers am 03.09.2026 auf 16.67 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 47.63 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Diageo eine Börsenbewertung in Höhe von 37.65 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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