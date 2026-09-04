Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’367 -0.2%  SPI 20’198 -0.1%  Dow 53’686 1.2%  DAX 25’991 -0.1%  Euro 0.9400 0.2%  EStoxx50 6’369 -0.2%  Gold 4’475 0.0%  Bitcoin 65’603 0.0%  Dollar 0.8085 0.1%  Öl 95.3 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
DZ BANK bescheinigt Kaufen für Continental-Aktie
Lifecycle-ETFs unter der Lupe: Warum automatische ETF-Umschichtungen nicht unbedingt besser sind
2-Billionen-Marke in Reichweite: SpaceX-Aktie zieht vor 14. Starship-Test deutlich an
So stuften die Analysten die AMD-Aktie im vergangenen Monat ein
'Big-Short'-Legende Burry: Zweifel an NVIDIA-Aktie bleiben trotz Milliarden-Quartal
Suche...
Plus500 Depot

Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lukrativer Diageo-Einstieg? 04.09.2026 10:02:29

FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Diageo-Aktien gewesen.

Diageo
18.17 CHF 0.44%
Kaufen Verkaufen

Vor 3 Jahren wurde die Diageo-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 31.82 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Diageo-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3.143 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 52.37 GBP, da sich der Wert eines Diageo-Papiers am 03.09.2026 auf 16.67 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 47.63 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Diageo eine Börsenbewertung in Höhe von 37.65 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Diageo plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten