Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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09.10.2026 10:02:31
FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Diageo von vor 5 Jahren verloren
Wer vor Jahren in Diageo-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 5 Jahren wurde das Diageo-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 35.44 GBP wert. Bei einem Investment von 10’000 GBP in Diageo-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 282.207 Diageo-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 4’577.40 GBP, da sich der Wert einer Diageo-Aktie am 08.10.2026 auf 16.22 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 54.23 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Diageo eine Börsenbewertung in Höhe von 35.84 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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