DCC Aktie 238664 / IE0002424939
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02.09.2026 10:02:14
FTSE 100-Papier DCC-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DCC von vor einem Jahr verdient
Anleger, die vor Jahren in DCC-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades DCC-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 46.78 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 213.767 DCC-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des DCC-Papiers auf 63.65 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’606.24 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 36.06 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete DCC eine Marktkapitalisierung von 5.44 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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