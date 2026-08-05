DCC Aktie 238664 / IE0002424939
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|Lukrativer DCC-Einstieg?
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05.08.2026 10:02:26
FTSE 100-Papier DCC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DCC-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in DCC-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 1 Jahr wurde die DCC-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das DCC-Papier bei 46.62 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 21.450 DCC-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.08.2026 gerechnet (63.70 GBP), wäre das Investment nun 1’366.37 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +36.64 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von DCC bezifferte sich zuletzt auf 5.43 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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