FTSE 100-Papier DCC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DCC-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Die DCC-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die DCC-Anteile bei 45.30 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 22.075 DCC-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der DCC-Aktie auf 64.40 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’421.63 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 42.16 Prozent.

DCC erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.49 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch