FTSE 100-Papier DCC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DCC von vor einem Jahr abgeworfen

Am 28.10.2025 wurde das DCC-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des DCC-Papiers betrug an diesem Tag 50.65 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in das DCC-Papier investiert hätte, befänden sich nun 19.743 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 27.10.2026 1’272.46 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 64.45 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 27.25 Prozent.

Zuletzt ergab sich für DCC eine Börsenbewertung in Höhe von 5.51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch