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|Profitables DCC-Investment?
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28.10.2026 10:02:30
FTSE 100-Papier DCC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DCC von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in DCC-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 28.10.2025 wurde das DCC-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des DCC-Papiers betrug an diesem Tag 50.65 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in das DCC-Papier investiert hätte, befänden sich nun 19.743 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 27.10.2026 1’272.46 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 64.45 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 27.25 Prozent.
Zuletzt ergab sich für DCC eine Börsenbewertung in Höhe von 5.51 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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