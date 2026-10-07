FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Croda International von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren wurden Croda International-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 83.41 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Croda International-Aktie investiert, befänden sich nun 11.989 Croda International-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 401.28 GBP, da sich der Wert eines Croda International-Anteils am 06.10.2026 auf 33.47 GBP belief. Die Abnahme von 1’000 GBP zu 401.28 GBP entspricht einer negativen Performance von 59.87 Prozent.

Der Marktwert von Croda International betrug jüngst 4.59 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch