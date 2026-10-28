FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Croda International von vor 3 Jahren angefallen

Croda International-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 42.78 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 23.375 Croda International-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 27.10.2026 848.06 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 36.28 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 15.19 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Croda International einen Börsenwert von 5.07 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch