Croda International Aktie 47002255 / GB00BJFFLV09
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentable Croda International-Investition?
|
16.09.2026 10:02:28
FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Croda International-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Croda International-Investment verlieren können.
Am 16.09.2016 wurde das Croda International-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 34.09 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 GBP in die Croda International-Aktie investierten, hätten nun 29.333 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 15.09.2026 925.44 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 31.55 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 7.46 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Croda International belief sich zuletzt auf 4.40 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Croda International PLC Registered Shs
|
10:02
|FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Croda International-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09.09.26
|FTSE 100-Wert Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Croda International-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Freitagshandel in London: FTSE 100 notiert am Freitagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
02.09.26
|FTSE 100-Titel Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Croda International-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Gewinne in London: FTSE 100 am Mittag stärker (finanzen.ch)
|
27.08.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 verliert am Mittag (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Croda International PLC Registered Shs
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor Fed-Zinsentscheid: SMI und DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Mittwoch zu Aufschlägen, während der deutsche Leitindex ebenfalls aufwärts notiert. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.