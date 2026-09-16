FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Croda International-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 16.09.2016 wurde das Croda International-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 34.09 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 GBP in die Croda International-Aktie investierten, hätten nun 29.333 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 15.09.2026 925.44 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 31.55 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 7.46 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Croda International belief sich zuletzt auf 4.40 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch