Croda International Aktie 47002255 / GB00BJFFLV09
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12.08.2026 10:02:28
FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Croda International von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Croda International-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Das Croda International-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Croda International-Anteile an diesem Tag 89.02 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 112.334 Croda International-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 11.08.2026 auf 32.74 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’677.83 GBP wert. Mit einer Performance von -63.22 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Croda International-Wert an der Börse wurde auf 4.60 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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