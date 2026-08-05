Croda International Aktie 47002255 / GB00BJFFLV09
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05.08.2026 10:02:26
FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Croda International von vor 3 Jahren bedeutet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Croda International-Aktien verlieren können.
Am 05.08.2023 wurden Croda International-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Croda International-Papier 56.98 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in das Croda International-Papier investiert hätte, befänden sich nun 17.550 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.08.2026 gerechnet (33.22 GBP), wäre die Investition nun 583.01 GBP wert. Das entspricht einer Einbusse um 41.70 Prozent.
Insgesamt war Croda International zuletzt 4.52 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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