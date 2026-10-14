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Croda International Aktie 47002255 / GB00BJFFLV09

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Frühes Investment 14.10.2026 10:03:12

FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Croda International von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Croda International-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Croda International
38.80 CHF 1.24%
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Heute vor 10 Jahren wurden Croda International-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 37.50 GBP. Bei einem Croda International-Investment von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 266.646 Croda International-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Croda International-Aktien wären am 13.10.2026 9’377.93 GBP wert, da der Schlussstand 35.17 GBP betrug. Das kommt einer Abnahme um 6.22 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Croda International belief sich jüngst auf 4.77 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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