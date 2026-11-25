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25.11.2026 10:02:18
FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Croda International-Investment von vor 3 Jahren verloren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Croda International-Aktien verlieren können.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Croda International-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Croda International-Anteile bei 45.59 GBP. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Croda International-Aktie investiert, befänden sich nun 219.346 Croda International-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 24.11.2026 8’376.84 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 38.19 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 16.23 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Croda International bezifferte sich zuletzt auf 5.42 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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