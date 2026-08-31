FTSE 100-Papier ConvaTec-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ConvaTec von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit ConvaTec-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die ConvaTec-Aktie letztlich bei 2.37 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4’226.543 ConvaTec-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der ConvaTec-Aktie auf 2.28 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’619.61 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3.80 Prozent verringert.

Am Markt war ConvaTec jüngst 4.44 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch