FTSE 100-Papier ConvaTec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ConvaTec-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 09.11.2021 wurde das ConvaTec-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2.18 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in ConvaTec-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 45.782 ConvaTec-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 114.64 GBP, da sich der Wert einer ConvaTec-Aktie am 06.11.2026 auf 2.50 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 14.64 Prozent.

Der Börsenwert von ConvaTec belief sich jüngst auf 4.79 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch