FTSE 100-Papier Computacenter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Computacenter von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit dem Computacenter-Papier statt. Der Schlusskurs des Computacenter-Papiers betrug an diesem Tag 22.78 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Computacenter-Aktie investiert, befänden sich nun 4.390 Computacenter-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Computacenter-Aktien wären am 04.08.2026 209.75 GBP wert, da der Schlussstand 47.78 GBP betrug. Die Steigerung von 100 GBP zu 209.75 GBP entspricht einer Performance von +109.75 Prozent.

Am Markt war Computacenter jüngst 4.83 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch