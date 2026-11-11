FTSE 100-Papier Computacenter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Computacenter-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 11.11.2021 wurde die Computacenter-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Computacenter-Papiers betrug an diesem Tag 27.62 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 362.056 Computacenter-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 47.08 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’045.62 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 70.46 Prozent vermehrt.

Computacenter war somit zuletzt am Markt 4.85 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch