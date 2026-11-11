|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Anlage
|
11.11.2026 10:02:29
FTSE 100-Papier Computacenter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Computacenter-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Computacenter-Einstiegs gewesen.
Am 11.11.2021 wurde die Computacenter-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Computacenter-Papiers betrug an diesem Tag 27.62 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 362.056 Computacenter-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 47.08 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’045.62 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 70.46 Prozent vermehrt.
Computacenter war somit zuletzt am Markt 4.85 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Computacenter PLC
|
11.11.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Pluszeichen in London: Das macht der FTSE 100 aktuell (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Gewinne in London: FTSE 100 mittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
11.11.26
|FTSE 100-Papier Computacenter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Computacenter-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
10.11.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 liegt am Mittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Computacenter PLC
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX mit neuen Rekordhochs -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklimmen am Donnerstag neue Rekordhochs. Die Börsen in Asien verbuchen Verluste.