Computacenter Aktie 27035417 / GB00BV9FP302
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19.08.2026 10:02:14
FTSE 100-Papier Computacenter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Computacenter-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Computacenter-Einstiegs gewesen.
Am 19.08.2021 wurde das Computacenter-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 28.33 GBP. Bei einem Investment von 10’000 GBP in die Computacenter-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 352.982 Computacenter-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 18.08.2026 17’737.36 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 50.25 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 77.37 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Computacenter belief sich zuletzt auf 5.24 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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