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|Profitabler Computacenter-Einstieg?
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25.11.2026 10:02:18
FTSE 100-Papier Computacenter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Computacenter von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Computacenter-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Computacenter-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Computacenter-Aktie betrug an diesem Tag 29.38 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die Computacenter-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 34.037 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Computacenter-Papiere wären am 24.11.2026 1’553.44 GBP wert, da der Schlussstand 45.64 GBP betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 55.34 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Computacenter zuletzt 4.92 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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