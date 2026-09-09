FTSE 100-Papier Computacenter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Computacenter von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das Computacenter-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 24.86 GBP. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 GBP in die Computacenter-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 402.253 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 08.09.2026 20’776.35 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 51.65 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 107.76 Prozent angezogen.

Computacenter war somit zuletzt am Markt 5.88 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch