Computacenter Aktie 27035417 / GB00BV9FP302
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02.09.2026 10:02:14
FTSE 100-Papier Computacenter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Computacenter-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Computacenter gewesen.
Vor 1 Jahr wurde das Computacenter-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Computacenter-Papier an diesem Tag 22.78 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 43.898 Computacenter-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Computacenter-Papiers auf 55.05 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’416.59 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 141.66 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Computacenter zuletzt 5.94 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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