Computacenter Aktie 27035417 / GB00BV9FP302
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07.10.2026 10:02:19
FTSE 100-Papier Computacenter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Computacenter-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Computacenter-Investment verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurde das Computacenter-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 25.86 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3.867 Computacenter-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 06.10.2026 209.98 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 54.30 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 109.98 Prozent zugenommen.
Computacenter erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.67 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Computacenter PLC
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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