FTSE 100-Papier Compass Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Compass Group-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde das Compass Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Compass Group-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 32.17 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 31.082 Compass Group-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’048.09 USD, da sich der Wert eines Compass Group-Papiers am 13.11.2026 auf 33.72 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4.81 Prozent zugenommen.

Compass Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 57.37 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch