FTSE 100-Papier Compass Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Compass Group-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde das Compass Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Compass Group-Papier bei 19.93 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Compass Group-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 501.661 Compass Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 32.19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’148.48 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 61.48 Prozent angezogen.

Am Markt war Compass Group jüngst 54.77 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch