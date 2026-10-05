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Compass Group Aktie 36805672 / GB00BD6K4575

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Lukrativer Compass Group-Einstieg? 05.10.2026 10:02:19

FTSE 100-Papier Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Compass Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Compass Group-Investment verdienen können.

Compass Group
24.40 CHF -1.03%
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Das Compass Group-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 20.21 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Compass Group-Aktie investiert, befänden sich nun 49.477 Compass Group-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Compass Group-Anteile wären am 02.10.2026 1’470.94 USD wert, da der Schlussstand 29.73 USD betrug. Damit wäre die Investition um 47.09 Prozent gestiegen.

Compass Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 50.68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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