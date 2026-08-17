FTSE 100-Papier Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das Compass Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 19.80 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Compass Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5.050 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 14.08.2026 161.91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32.06 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 61.91 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Compass Group belief sich zuletzt auf 54.59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch