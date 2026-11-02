FTSE 100-Papier Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Compass Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde das Compass Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Compass Group-Anteile an diesem Tag 20.72 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 USD in die Compass Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 482.626 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 16’269.34 USD, da sich der Wert eines Compass Group-Anteils am 30.10.2026 auf 33.71 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +62.69 Prozent.

Compass Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 57.47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch