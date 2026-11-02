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02.11.2026 10:02:26
FTSE 100-Papier Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Compass Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Compass Group-Aktien verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurde das Compass Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Compass Group-Anteile an diesem Tag 20.72 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 USD in die Compass Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 482.626 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 16’269.34 USD, da sich der Wert eines Compass Group-Anteils am 30.10.2026 auf 33.71 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +62.69 Prozent.
Compass Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 57.47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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