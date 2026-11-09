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|Rentable Compass Group-Investition?
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09.11.2026 10:02:21
FTSE 100-Papier Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Compass Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Compass Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 09.11.2016 wurde das Compass Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Compass Group-Papiers betrug an diesem Tag 18.58 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5.383 Compass Group-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 178.87 USD, da sich der Wert eines Compass Group-Anteils am 06.11.2026 auf 33.23 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 78.87 Prozent.
Jüngst verzeichnete Compass Group eine Marktkapitalisierung von 56.58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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