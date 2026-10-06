FTSE 100-Papier Coca-Cola HBC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola HBC-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Coca-Cola HBC-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 21.28 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 46.992 Coca-Cola HBC-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’999.06 GBP, da sich der Wert eines Coca-Cola HBC-Anteils am 05.10.2026 auf 42.54 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 99.91 Prozent gesteigert.

Coca-Cola HBC war somit zuletzt am Markt 15.48 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch