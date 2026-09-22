FTSE 100-Papier Coca-Cola HBC-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola HBC von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Coca-Cola HBC-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Coca-Cola HBC-Aktie an diesem Tag bei 17.41 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 574.383 Coca-Cola HBC-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Coca-Cola HBC-Papiers auf 42.78 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24’572.09 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 145.72 Prozent zugenommen.

Coca-Cola HBC war somit zuletzt am Markt 15.48 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch