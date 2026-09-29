Coca-Cola HBC Aktie 19825130 / CH0198251305
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29.09.2026 10:02:12
FTSE 100-Papier Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola HBC von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Coca-Cola HBC-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde die Coca-Cola HBC-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 34.80 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Coca-Cola HBC-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.874 Coca-Cola HBC-Anteilen. Die gehaltenen Coca-Cola HBC-Papiere wären am 28.09.2026 123.22 GBP wert, da der Schlussstand 42.88 GBP betrug. Damit wäre die Investition 23.22 Prozent mehr wert.
Coca-Cola HBC markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15.92 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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