Coca-Cola HBC Aktie 19825130 / CH0198251305
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01.09.2026 10:02:33
FTSE 100-Papier Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coca-Cola HBC-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Coca-Cola HBC eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 01.09.2025 wurden Coca-Cola HBC-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 37.24 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 GBP in die Coca-Cola HBC-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 268.528 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 28.08.2026 auf 45.70 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’271.75 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +22.72 Prozent.
Der Börsenwert von Coca-Cola HBC belief sich jüngst auf 16.65 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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