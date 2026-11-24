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24.11.2026 10:02:13
FTSE 100-Papier Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola HBC von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Investment in Coca-Cola HBC-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Coca-Cola HBC-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Coca-Cola HBC-Anteile an diesem Tag bei 36.90 GBP. Bei einem Investment von 10’000 GBP in Coca-Cola HBC-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 271.003 Coca-Cola HBC-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Coca-Cola HBC-Papiers auf 42.92 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’631.44 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 16.31 Prozent angewachsen.
Coca-Cola HBC war somit zuletzt am Markt 15.49 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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