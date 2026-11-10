FTSE 100-Papier Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola HBC von vor 5 Jahren eingebracht

Die Coca-Cola HBC-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 25.73 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3.887 Coca-Cola HBC-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 164.19 GBP, da sich der Wert eines Coca-Cola HBC-Anteils am 09.11.2026 auf 42.24 GBP belief. Mit einer Performance von +64.19 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Coca-Cola HBC belief sich zuletzt auf 15.29 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch