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10.11.2026 10:02:07
FTSE 100-Papier Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola HBC von vor 5 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Coca-Cola HBC-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Die Coca-Cola HBC-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 25.73 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3.887 Coca-Cola HBC-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 164.19 GBP, da sich der Wert eines Coca-Cola HBC-Anteils am 09.11.2026 auf 42.24 GBP belief. Mit einer Performance von +64.19 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Coca-Cola HBC belief sich zuletzt auf 15.29 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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