Coca-Cola HBC Aktie 19825130 / CH0198251305
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|Lukratives Coca-Cola HBC-Investment?
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20.10.2026 10:02:12
FTSE 100-Papier Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola HBC-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Coca-Cola HBC-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurde das Coca-Cola HBC-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 18.34 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Coca-Cola HBC-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.453 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.10.2026 gerechnet (45.06 GBP), wäre das Investment nun 245.69 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 145.69 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Coca-Cola HBC belief sich zuletzt auf 16.14 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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