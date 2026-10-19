Coca-Cola European Partners Aktie 32647444 / GB00BDCPN049
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19.10.2026 10:02:40
FTSE 100-Papier Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola European Partners von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Coca-Cola European Partners-Investment gewesen.
Die Coca-Cola European Partners-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Coca-Cola European Partners-Anteile bei 53.45 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 187.091 Coca-Cola European Partners-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 112.40 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21’029.00 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 110.29 Prozent gesteigert.
Coca-Cola European Partners wurde jüngst mit einem Börsenwert von 49.68 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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