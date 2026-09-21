Coca-Cola European Partners Aktie 32647444 / GB00BDCPN049
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21.09.2026 10:02:30
FTSE 100-Papier Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola European Partners von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Coca-Cola European Partners-Aktien gewesen.
Vor 5 Jahren wurde das Coca-Cola European Partners-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 57.37 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17.431 Coca-Cola European Partners-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’739.06 USD, da sich der Wert einer Coca-Cola European Partners-Aktie am 18.09.2026 auf 99.77 USD belief. Damit wäre die Investition um 73.91 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Coca-Cola European Partners belief sich jüngst auf 44.22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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