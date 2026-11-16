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|Rentable Coca-Cola European Partners-Anlage?
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16.11.2026 10:02:16
FTSE 100-Papier Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola European Partners von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Coca-Cola European Partners-Investment gewesen.
Vor 5 Jahren wurde das Coca-Cola European Partners-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Coca-Cola European Partners-Anteile bei 55.52 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.801 Coca-Cola European Partners-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Coca-Cola European Partners-Aktie auf 118.57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 213.56 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +113.56 Prozent.
Der Börsenwert von Coca-Cola European Partners belief sich zuletzt auf 52.07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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