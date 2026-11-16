FTSE 100-Papier Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola European Partners von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Coca-Cola European Partners-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Coca-Cola European Partners-Anteile bei 55.52 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.801 Coca-Cola European Partners-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Coca-Cola European Partners-Aktie auf 118.57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 213.56 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +113.56 Prozent.

Der Börsenwert von Coca-Cola European Partners belief sich zuletzt auf 52.07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch