FTSE 100-Papier Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola European Partners von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Coca-Cola European Partners-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Coca-Cola European Partners-Anteile an diesem Tag 62.28 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Coca-Cola European Partners-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 160.565 Coca-Cola European Partners-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 107.64 USD gerechnet, wäre die Investition nun 17’283.24 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 72.83 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola European Partners belief sich zuletzt auf 47.77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch