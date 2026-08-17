Coca-Cola European Partners Aktie 32647444 / GB00BDCPN049
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Coca-Cola European Partners-Investment
|
17.08.2026 10:02:40
FTSE 100-Papier Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola European Partners von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Coca-Cola European Partners-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 3 Jahren wurde das Coca-Cola European Partners-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Coca-Cola European Partners-Anteile an diesem Tag 62.28 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Coca-Cola European Partners-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 160.565 Coca-Cola European Partners-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 107.64 USD gerechnet, wäre die Investition nun 17’283.24 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 72.83 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola European Partners belief sich zuletzt auf 47.77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Coca-Cola European Partners PLC
|
10:02
|FTSE 100-Papier Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola European Partners von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
10.08.26
|FTSE 100-Titel Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola European Partners von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 mittags freundlich (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels in Grün (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Optimismus in London: Börsianer lassen FTSE 100 am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Mittwochshandel in London: FTSE 100 verbucht zum Start Gewinne (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 notiert zum Handelsende deutlich im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Coca-Cola European Partners PLC
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit leichten Verlusten -- DAX mit überschaubaren Abschlägen aber auf Sicht des Rekordhochs -- Anleger in Asien in Kauflaune - Gewinne an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein leichter Abwärtstrend zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls leicht abwärts. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.