Coca-Cola European Partners Aktie 32647444 / GB00BDCPN049
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28.09.2026 10:02:19
FTSE 100-Papier Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola European Partners von vor 10 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Coca-Cola European Partners-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Coca-Cola European Partners-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Coca-Cola European Partners-Anteile an diesem Tag 39.35 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in Coca-Cola European Partners-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 254.130 Coca-Cola European Partners-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Coca-Cola European Partners-Papiers auf 101.73 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25’852.60 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 158.53 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola European Partners belief sich zuletzt auf 45.09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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