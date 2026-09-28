FTSE 100-Papier Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola European Partners von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Coca-Cola European Partners-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Coca-Cola European Partners-Anteile an diesem Tag 39.35 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in Coca-Cola European Partners-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 254.130 Coca-Cola European Partners-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Coca-Cola European Partners-Papiers auf 101.73 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25’852.60 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 158.53 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola European Partners belief sich zuletzt auf 45.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch