Heute vor 10 Jahren wurden Coca-Cola European Partners-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Coca-Cola European Partners-Papier bei 33.24 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 30.084 Coca-Cola European Partners-Papiere. Die gehaltenen Coca-Cola European Partners-Anteile wären am 20.11.2026 3’475.63 USD wert, da der Schlussstand 115.53 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 247.56 Prozent.

Coca-Cola European Partners wurde am Markt mit 50.65 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch