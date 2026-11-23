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|Coca-Cola European Partners-Performance im Blick
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23.11.2026 10:02:22
FTSE 100-Papier Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola European Partners von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Coca-Cola European Partners-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurden Coca-Cola European Partners-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Coca-Cola European Partners-Papier bei 33.24 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 30.084 Coca-Cola European Partners-Papiere. Die gehaltenen Coca-Cola European Partners-Anteile wären am 20.11.2026 3’475.63 USD wert, da der Schlussstand 115.53 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 247.56 Prozent.
Coca-Cola European Partners wurde am Markt mit 50.65 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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