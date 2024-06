FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Centrica-Anleger freuen

Im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert Centrica am 05.06.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 0.04 GBP je Aktie vereinbart. Damit wurde das Niveau der Centrica-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 33.33 Prozent nach oben angepasst. Die Gesamtausschüttung von Centrica beläuft sich auf 186.00 Mio. GBP. Damit wurde die Centrica-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 215.25 Prozent erhöht.

Entwicklung der Centrica-Dividendenrendite

Letztlich notierte der Centrica-Titel am Tag der Hauptversammlung via London bei 1.35 GBP. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Centrica, demnach wird das Centrica-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Centrica-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbussen kommen. Die Dividendenauszahlung an die Centrica-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Die Centrica-Aktie verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 2.84 Prozent. Somit fiel die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 3.11 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkurs

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Centrica-Kurs via London 42.29 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 844.09 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Centrica

Für 2024 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0.05 GBP. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 3.48 Prozent steigen.

Kerndaten von Dividenden-Aktie Centrica

Die Marktkapitalisierung des FTSE 100-Unternehmens Centrica steht aktuell bei 7.478 Mrd. GBP. Centrica weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 1.99 auf. 2023 setzte Centrica 26.458 Mrd. GBP um und erwirtschaftete ein EPS von 0.71 GBP.

Redaktion finanzen.ch