Centrica Aktie 1966336 / GB00B033F229
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24.09.2026 10:02:04
FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Centrica von vor einem Jahr angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Centrica-Aktien gewesen.
Vor 1 Jahr wurde das Centrica-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Centrica-Anteile an diesem Tag 1.67 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 59.880 Centrica-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 88.74 GBP, da sich der Wert einer Centrica-Aktie am 23.09.2026 auf 1.48 GBP belief. Das entspricht einer Einbusse um 11.26 Prozent.
Centrica war somit zuletzt am Markt 6.81 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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