FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Centrica von vor 10 Jahren angefallen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Centrica-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 2.04 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in das Centrica-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 491.159 Centrica-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2026 auf 1.55 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 760.81 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23.92 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Centrica einen Börsenwert von 6.96 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch