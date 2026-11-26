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26.11.2026 10:02:03
FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Centrica von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Centrica-Aktien verlieren können.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Centrica-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Centrica-Papier bei 1.48 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Centrica-Aktie investiert hätte, hätte er nun 67.476 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 97.98 GBP, da sich der Wert einer Centrica-Aktie am 25.11.2026 auf 1.45 GBP belief. Das entspricht einem Schwund von 2.02 Prozent.
Der Marktwert von Centrica betrug jüngst 6.72 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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